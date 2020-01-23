https://static.news.ru/photo/44461a1c-3e51-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency

Летальным исходом закончилось течение пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, у пациента из северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в 430 км от границы с Россией.

Всего в провинции вирусная пневмония нового типа официально диагностирована у четырёх человек, один из которых скончался в городе Суйхуа. Медики установили, что в тесном контакте с инфицированными находились 380 человек, под медицинское наблюдение в провинции взяты 487 граждан, сообщает ЦТК.

Таким образом, число жертв 2019-nCoV к утру 24 января возросло до 26 человек. Смерть от вирусной пневмонии в Суйхуа стала второй за пределами провинции Хэбэй, где впервые зафиксирована вспышка заболевания.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор не выявил случаев подозрения на коронавирус 2019-nCoV в России на рейсах из Китая. В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.