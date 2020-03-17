https://static.news.ru/photo/59cb8dca-683d-11ea-b311-fa163e074e61_660.jpg Даниэль Диас-Струков Фото: Юра Чеботарев/vk.com

Даниэль Диас-Струков, более известный как «травник из Перу», отправится в колонию строго режима за контрабанду наркотиков.

Решение вынес Мособлсуд. Срок заключения составит семь лет. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, передаёт телеканал «360».

Диас-Струков был задержан в 2017 году после того, как таможенники вскрыли в аэропорту Шереметьево сумку, присланную ему. В ней сотрудники таможни нашли 11 бутылок некого вещества, которое оказалось сильным галлюциногеном. Сам мужчина называет его «кровью дракона». По его словам, вещество ему необходимо для ведения целительной практики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Колумбии обнаружила и изъяла в городе Санта-Марта около 468 килограммов кокаина. Уточняется, что наркотики находились в плодах и были замаскированы под семена авокадо.