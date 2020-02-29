Следователи допросили гостей вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко. В ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней мужа Екатерины, однако он предостережение проигнорировал.
Об этом
Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения в одном из банных комплексов Москвы 28 февраля. В какой-то момент супруг блогера Валентин бросил в бассейн около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая самого Валентина Диденко, скончались.
Как сообщал NEWS.ru, Екатерине Диденко понадобилась помощь психолога после происшествия.
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