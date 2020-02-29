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После ДТП с участием автобуса в Ульяновской области госпитализированы пятеро детей, а также сопровождавший их взрослый, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось о трёх госпитализированных детях.

Известно, что по меньшей мере один из них находился в тяжёлом состоянии. По данным «Интерфакса», одному из госпитализированных детей оторвало кисть руки. У остальных — травмы головы, носа, порезы от...