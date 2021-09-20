Пермского стрелка проверят на вменяемость

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, проверят на вменяемость. Для этого ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При задержании студент был ранен и в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, — пояснил собеседник агентства.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что семерых пострадавших отправят на лечение в Москву. Он пожелал всем скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по жертвам трагедии. По факту стрельбы в вузе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).