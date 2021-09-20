Пермский стрелок рассказал, как получил лицензию на оружие

18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), рассказал в опубликованном в Сети послании, как получил оружие. В результате стрельбы погибли не менее восьми человек, ещё 19 пострадали, сообщали в Минздраве. По предварительным данным, стрелок был ликвидирован при задержании.

Приблизительно 13 марта я написал заявление на получение охотничьего билета, после чего отправился в психиатрическую клинику по адресу: Петропавловская, 74, для получения справки, — признался Бекмансуров в сообщении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

По словам стрелка, он подделал большинство тестов психиатров в диспансере, чтобы получить необходимую справку для покупки боевого оружия. Получив желаемое, молодой человек подчеркнул, что по итогам посещения медучреждения у него сложилось впечатление, что «те, кто должны лечить, сами больны».

После этого злоумышленник отправился в центр «Олимп» для обучения безопасному обращению с оружием. По словам Бекмансурова, он и так знал большую часть из того, что ему объяснял инструктор. Успешно сдав экзаменационный тест и пройдя испытание по стрельбе, он получил необходимый ему сертификат. 28 апреля парень забрал лицензию и отправился в магазин «Инструмент-оружие» выбирать себе будущее орудие убийства. Бекмансуров искал «любой помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада».

Полуавтоматические ружья не рассматривал, возможно, они и дают больший темп стрельбы, но могут подвести в самый ответственный момент, ну а про «Ланкастер» с «Парадоксом» и говорить не стоит, они не покажут такой же эффективности при стрельбе по толпе, как заряд картечи, — пояснил Бекмансуров.

Также он добавил, что «инцидент в Казани» сыграл ему на руку: сотрудники Росгвардии пришли с проверкой к нему домой и сняли с оружия номера.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По предварительным данным, погибли восемь человек. В настоящее время на месте происшествия работает ОМОН, стрелок скончался при задержании.

Ранее появилось видео из пермского университета, в котором орудовал 18-летний стрелок.