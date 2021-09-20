Пермский преподаватель объяснил, почему продолжил лекцию при стрельбе

Преподаватель истории в Пермском государственном национальном исследовательском университете Олег Сыромятников объяснил, почему продолжил вести лекцию, даже когда узнал о стрельбе в здании вуза. По его словам, он выполнял поручение декана, пишет портал 59.ru.

Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооружённый человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию, — пояснил Сыромятников.

При этом он подчеркнул, что сразу же закрыл металлическую дверь в аудитории, которую, по его мнению, невозможно пробить выстрелом. Также стало известно, что через несколько минут после этого в аудиторию вошла мама одной из студенток и подтвердила информацию о стрельбе, предположив, что «надо закрываться». На что Сыромятников попросил её удалиться из аудитории и продолжил вести занятие. После этого уже студенты попросили преподавателя дать им возможность забаррикадироваться под партами, ссылаясь на сообщения в социальных сетях, однако преподаватель литературы остался непреклонен.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он был ранен, а затем госпитализирован.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее следствие по делу привлекло таксиста, подвозившего Бекмансурова до места бойни, в качестве свидетеля. Водитель уверяет, что они с пермским стрелком до этого знакомы не были.