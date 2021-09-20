Пермский госуниверситет удалил сообщение о ликвидации стрелка

Пермский государственный национальный исследовательский университет удалил сообщение о том, что открывший стрельбу молодой человек был ликвидирован при задержании. О том, что он был ранен, сообщил Следственный комитет России.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, — указано в сообщении СК.

При этом с сайта учебного заведения удалена информация о дальнейшей судьбе нападавшего.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек, 24 раненых получают медицинскую помощь.

Нападавшим, предположительно, является 18-летний Тимур Бекмансуров. По предварительной информации, совершивший нападение учился в этом заведении на юридическом факультете. Его специальность — судебный эксперт. Он поступил на первый курс.

Одногруппница рассказала, что он предупредил однокурсников об отсутствии на занятиях. И говорил, что у него есть оружие.