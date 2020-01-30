https://static.news.ru/photo/f7f8191c-4364-11ea-bbec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи «Городской клинической больницы № 2 им. Ф.Х. Граля» в Перми обнаружили в растворе препарата «Бакцефорт» гайку.

Лекарство используется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Оно является антибиотиком широкого действия, раствор которого вводят пациенту внутримышечно или внутривенно. Медики обратились в Росздравнадзор, который принял решение изъять всю серию препарата и прекратить реализацию партии.

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