Врачи «Городской клинической больницы № 2 им. Ф.Х. Граля» в Перми обнаружили в растворе препарата «Бакцефорт» гайку.
Лекарство используется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Оно является антибиотиком широкого действия, раствор которого вводят пациенту внутримышечно или внутривенно. Медики обратились в Росздравнадзор, который принял решение изъять всю серию препарата и прекратить реализацию партии.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье младенец скончался от подсыпанного в смесь снотворного. В преступлении подозревают отца мальчика.
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