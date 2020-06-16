Перестрелка произошла в Назрани: есть жертвы и раненые

В Назрани на Коммунальной улице произошла перестрелка. По предварительным данным, есть погибшие.
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Произошла перестрелка из-за спора за землю, есть раненые, — сообщил собеседник агентства.
Mash
В то же время telegram-канал LifeShot со ссылкой на экстренные службы
Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского в Москве. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.
Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК)
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений.
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