Перестрелка произошла в Назрани: есть жертвы и раненые

https://static.news.ru/photo/4e698a16-afc5-11ea-8c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Назрани на Коммунальной улице произошла перестрелка. По предварительным данным, есть погибшие.

Как отмечает ТАСС, инцидент произошёл из-за земельного спора между двумя братьями.

Произошла перестрелка из-за спора за землю, есть раненые, — сообщил собеседник агентства.

Mash сообщает , что всего в перестрелке участвовали 15 человек. Жертвами стали 4 человека. Среди них, предположительно, сотрудник Росгвардии и полицейский. Официально эта информация не подтверждена.

В то же время telegram-канал LifeShot со ссылкой на экстренные службы сообщает , что в результате перестрелки погибли трое, в том числе 44-летний участковый Азаматгирей Медов. Ещё три человека ранены.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского в Москве. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений.