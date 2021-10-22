Передавший видео с пытками в колониях ответил на новость о розыске

Передавший Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками заключённых в тюрьме под Саратовом программист Сергей Савельев прокомментировал информацию об объявлении его в розыск. Он признался, что рад, что находится не в России и пока ещё остаётся на свободе. Видео с ним появилось на официальном канале проекта на YouTube.

Уголовная статья там не указана, но с учётом того, что я прекрасно знаю, что я там делал и не делал, — это разглашение государственной тайны, — пояснил он, комментируя решение МВД.

Савельев заявил, что «замять» дело уже не удастся, и высказал сожаление в связи с тем, что российские правоохранители «тратят время», вместо того чтобы реформировать уголовно-исполнительную систему.

Ранее он покинул территорию РФ и запросил политическое убежище во Франции. Эту страну программист назвал «ведущим государством на планете».

Савельев передал Gulagu.net видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

Ранее МВД России объявило Сергея Савельева в розыск.