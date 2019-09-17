https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ученик одной из школ в Геленджике принёс в учебное заведение перцовый баллончик и распылил газ, находясь в помещении. В результате 11 детей были госпитализированы.

Инцидент произошёл 17 сентября. Баллончик в школу принёс ученик 8 класса. Предполагается, что мальчик взял его у одноклассницы. Девочка же получила баллончик от родителей, чтобы в случае необходимости защитить себя.

После того как мальчик распылил перцовый газ, из учебного заведения была произведена срочная эвакуация. Некоторые дети и директор школы начали испытывать першение в горле, слезоточивость и общее плохое самочувствие.

Пострадавших доставили в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время в больнице под наблюдением врачей находятся двое учащихся, сообщается на официальном сайте прокуратуры Краснодарского края.

Ранее News.ru писал, что ученики школы № 25 города Мытищ Московской области переходили железнодорожное полотно в неположенном месте возле станции Тайнинская и попали под электричку. Ближайший подземный переход был закрыт на ремонт. В результате ЧП молодые люди погибли.