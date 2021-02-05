Пенсионерку в Екатеринбурге задержали во время пикета за Навального

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Сотрудники полиции задержали у южного автовокзала Екатеринбурга 79-летнюю Галину Быстрову. Она стояла в одиночном пикете с плакатом: «Навальный — герой нашего времени!». Об этом заявил правозащитник Сергей Зыков.

Обвиняют в нарушении санитарных правил, — написал Зыков в социальных сетях.

В регионе продолжают действовать масочный режим и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Пенсионерка была без маски. Её увели в опорный пункт полиции.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». На следующий день его арестовали на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде принял решение о замене условного срока для блогера на 3,5 года колонии. По заверению Общественной наблюдательной комиссии Москвы, оппозиционер не имеет жалоб на содержание в спецблоке «Матросской Тишины».

Как писал NEWS.ru, российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.