Пенсионерку убили выброшенным из окна креслом в Новосибирске

Новосибирская пенсионерка погибла от упавшего на неё кресла, которое жильцы дома выбросили с седьмого этажа, сообщает «Сиб.фм». Пара выбрасывала старую мебель из квартиры — в отношении парня с девушкой возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. 80-летняя женщина скончалась на месте.

Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате от полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте, — рассказали в СУ СКР по региону.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее на востоке Москвы на женщину с крыши дома упала глыба льда, пострадавшая, 1963 года рождения, скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Инцидент произошёл на улице 13-я Парковая. По предварительным данным, место происшествия было огорожено из-за проведения работ по очистке кровли.

Также сообщалось, что в Новой Москве с крыши сорвались трое рабочих, которые очищали кровлю от снега. Два человека в результате падения скончались, один выжил, он госпитализирован. Погибли рабочие 1981 и 1984 годов рождения, пострадал сотрудник 1990 года рождения. Инцидент произошёл на улице Ленина в Подольске.