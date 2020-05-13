Пенсионерку избили в супермаркете Подольска из-за снятой маски

https://static.news.ru/photo/7e8f959a-9531-11ea-92fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники одного из супермаркетов Подольска накинулись на пенсионерку из-за несоблюдения требований обязательного ношения маски.

Как сообщает «МК», 58-летняя женщина пришла в супермаркет в маске и перчатках. Во время выбора продуктов ей стало тяжело дышать из-за духоты в помещении. Тогда женщина сняла маску, средство защиты повисло на её руке.

Девушка-кассир отказалась обслуживать покупателя без маски. Тогда пенсионерка надела средство защиты, но сотрудница магазина всё равно не стала пробивать продукты.

На другой кассе пенсионерку также отказались обслуживать. Тогда покупательница заявила, что просто уйдёт из магазина вместе с товарами без их оплаты. По словам пенсионерки, после этого на неё накинулись охранники вместе с кассирами.

Одна схватила меня за волосы и даже вырвала клок, вторая выхватила мою сумку и пакет с продуктами. Охранники при этом стали выворачивать мне руки. Я кричала, чтобы они вызвали полицию, но никто не реагировал, — рассказала пенсионерка.

Покупательница сама обратилась в полицию. Она утверждает, что во время потасовки у неё пропала одна тысяча рублей. Женщина написала заявление. После инцидента пенсионерка отправилась в травмпункт, где медики обнаружили у неё растяжение.

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