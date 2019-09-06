https://static.news.ru/photo/2013fc12-d12e-11e9-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

В подмосковной Лобне гадалка украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей, запугав её смертью дочери.

Как сообщили ГУ МВД по Московской области, злоумышленница, представившись болгарской целительницей, сказала 63-летней местной жительнице, что её дочь может умереть, если не снять «порчу». Для проведения ритуала пенсионерка отдала мошеннице ювелирные изделия, 140 тысяч рублей и три яйца.

Псевдогадалке этого оказалось мало, она попросила женщину снять все деньги с банковской карты. После этого злоумышленница завернула наличность и драгоценности в платок. Она произнесла «магические заклинания» и велела не заглядывать в свёрток целый год.

По приходу домой пенсионерка развернула платок и не обнаружила там ни денег, ни украшений. Подозреваемая была задержана по горячим следам. «Гадалкой» оказалась ранее судимая за 27 эпизодов краж и мошенничеств женщина.

Как ранее писал News.ru, суд признал гадалку Нону Михай виновной по делу о хищении более 2,1 млрд рублей из НОТА-банка. Она единственная из фигурантов признала свою вину и заявила о раскаянии.