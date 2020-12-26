Пенсионерка в Череповце за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам

https://static.news.ru/photo/fc9e8118-4791-11eb-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

61-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников, которые убедили её перевести 3,5 млн рублей на «безопасные счета». Пенсионерка сделала 239 операций и потратила на перевод денег восемь часов.

Сначала ей позвонил злоумышленник, который представился сотрудником московской полиции. Он предупредил женщину, что с её счёта пытаются перевести деньги в Ростовскую область. Через некоторое время с пенсионеркой связался «сотрудник безопасности» банка, который подтвердил, что с деньгами женщины происходит что-то подозрительное. После этого потерпевшая поверила злоумышленникам.

Злоумышленники убедили женщину снять все средства в банкомате, а затем отправлять их по 15 тысяч рублей на «безопасные счета». Такая операция «была необходима» из-за того, что деньги стали «мечеными» и по-другому пользоваться ими нельзя.

Как только пенсионерка пришла домой без денег, она заподозрила неладное, вспомнила о подобной схеме мошенничества и обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД по Волгоградской области рассказали , что кроме пострадавшей женщины за последние сутки в области обманули ещё трёх человек. Общий ущерб составил 3,9 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, в России появился новый вид мошенничества с подделкой голосов. Злоумышленники могут выдавать себя за знакомых или родственников жертвы, используя технологию deepfake. По данным специалистов, в этом году в России зарегистрирован первый случай применения этой технологии, когда бизнесмену позвонил мошенник и голосом его коллеги попросил оплатить счёт.