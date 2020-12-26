Пенсионерка умерла после похода в сауну в Москве

https://static.news.ru/photo/7f1a1c58-4754-11eb-9ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачам не удалось спасти 75-летнюю женщину, получившую ожоги в сауне московского фитнес-клуба. Она скончалась в реанимации спустя два дня после госпитализации.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл 22 декабря в фитнес-клубе на улице Новодмитровской. Женщина слишком долго лежала в сауне и достали её оттуда уже без сознания с ожогами 20% тела. Татьяну Р. доставили в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии, 24 декабря она скончалась.

Как писал NEWS.ru, пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. 70-летнего приморца за некоторое время до гибели доставили в больницу с признаками инсульта. Его осмотрели врачи Дальнереченской ЦРБ. Диагноз не подтвердился. Пациент отказался говорить со специалистами. После этого для работы с ним вызвали психиатра. Тот отметил, что у мужчины наблюдаются отклонения, но не острые. Для госпитализации по указанной симптоматике требуется согласие родных пациента.

Пожилого приморца после осмотра до дома предложила подвезти бригада скорой помощи, которая ранее доставила его в ЦРБ. По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела вовремя среагировать, и он выпал из машины.