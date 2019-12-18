Шокирующий случай произошёл в Липецкой области. Там пенсионерка с инсультом, которую везли в больницу, выпала из машины во время движения и получила тяжелейшие травмы.
По данным «Газета.ру», инцидент
В пути пациентке стало хуже, однако врачи не оказали ей помощи, в грубой форме предложив успокоиться. В какой-то момент женщина облокотилась на створку дверей, которая, по всей видимости, была плохо закрыта, и выпала на трассу. Пенсионерка получила тяжёлый перелом бедра и челюсти. Сами медики заметили отсутствие женщины в машине только по прибытию в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники медицинской службы транспортировали женщину с инсультом из посёлка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электропоезда. Сообщается, что женщину уложили перед выходом вагона на тонкие носилки, при этом люди, заходящие в вагон, переступали через неё.
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