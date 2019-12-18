https://static.news.ru/photo/7419e6ac-2168-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шокирующий случай произошёл в Липецкой области. Там пенсионерка с инсультом, которую везли в больницу, выпала из машины во время движения и получила тяжелейшие травмы.

По данным «Газета.ру», инцидент произошёл на 29-м км автодороги Липецк — Хлевное. Пожилую женщину забрала из дома бригада скорой помощи. По дороге в больницу медики вспомнили, что забыли полис медицинского страхования, в результате чего им пришлось вернуться обратно к ней домой.

В пути пациентке стало хуже, однако врачи не оказали ей помощи, в грубой форме предложив успокоиться. В какой-то момент женщина облокотилась на створку дверей, которая, по всей видимости, была плохо закрыта, и выпала на трассу. Пенсионерка получила тяжёлый перелом бедра и челюсти. Сами медики заметили отсутствие женщины в машине только по прибытию в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники медицинской службы транспортировали женщину с инсультом из посёлка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электропоезда. Сообщается, что женщину уложили перед выходом вагона на тонкие носилки, при этом люди, заходящие в вагон, переступали через неё.