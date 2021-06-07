Пенсионерка поселилась в колодце после просмотра новостей по ТВ

https://static.news.ru/photo/c34a7dca-c718-11eb-a44b-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Кокошкин/Русский взгляд/Global Look Press

Жительница села Вознесенское Черкасской области на Украине спряталась в колодце от «военного нападения захватчиков». Женщина насмотрелась новостей по телевидению, пишет «Золотоноша.Сити».

Запасшись печеньем, подушкой и парой личных вещей, пенсионерка прыгнула на дно недействующего колодца. Она просидела на дне сооружения более суток. Исчезновение пенсионерки заметили соседи. Найдя 62-летнюю женщину, они вызвали спасателей.

Однако пенсионерка не собиралась выходить на поверхность. Но общими усилиями её уговорили подняться. Женщину сразу передали медикам. У неё диагностировали переломы левого бедра и правой голени, так как украинка спрыгнула на довольно серьёзную глубину.

Как сообщалось ранее, чаще всего в свободное от забот время россияне просматривают новости — по телевизору, в Интернете или газетах. Причём такое занятие занимает у людей половину всего досуга. Примечательно, что схожая ситуация характерна и для выходных дней, когда времени для отдыха становится больше.