Пенсионерка поселилась в колодце после просмотра новостей по ТВ

Жительница села Вознесенское Черкасской области на Украине спряталась в колодце от «военного нападения захватчиков». Женщина насмотрелась новостей по телевидению, пишет «Золотоноша.Сити».
Запасшись печеньем, подушкой и парой личных вещей, пенсионерка
Однако пенсионерка не собиралась выходить на поверхность. Но общими усилиями её уговорили подняться. Женщину сразу передали медикам. У неё диагностировали переломы левого бедра и правой голени, так как украинка спрыгнула на довольно серьёзную глубину.
Как сообщалось ранее, чаще всего в свободное от забот время россияне просматривают новости — по телевизору, в Интернете или газетах. Причём такое занятие занимает у людей половину всего досуга. Примечательно, что схожая ситуация характерна и для выходных дней, когда времени для отдыха становится больше.