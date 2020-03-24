https://static.news.ru/photo/97029334-6def-11ea-b7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

73-летняя жительница Одинцово утонула в колодце ливневой канализации, упав туда во время занятий скандинавской ходьбой.

Как передаёт «Московский комсомолец», когда пожилая женщина не вернулась с прогулки, её родственники не сразу забили тревогу, предположив, что она зашла в гости к подруге. Однако через сутки родные пенсионерки обратились с заявлением в правоохранительные органы.

К поискам пропавшей подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт». Оказалось, что у женщины был традиционный маршрут для прогулок и занятий скандинавской ходьбой, который пролегал через пустыри с неровным рельефом. Спустя два дня тело пенсионерки обнаружили в открытом колодце ливневой канализации Северного обхода Одинцово.

По версии полиции, пожилая женщина присела на край колодца, чтобы отдохнуть, а потом потеряла равновесие из-за головокружения. Признаков насилия на теле пенсионерки не обнаружено. Все обстоятельства происшествия правоохранительным органам ещё предстоит выяснить.

Как сообщал NEWS.ru, в феврале в воинской части под Выборгом в канализационном колодце обнаружили мумифицированное тело мужчины. Личность погибшего, который предположительно скончался около года назад, установить не удалось.