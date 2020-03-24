73-летняя жительница Одинцово утонула в колодце ливневой канализации, упав туда во время занятий скандинавской ходьбой.
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К поискам пропавшей подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт». Оказалось, что у женщины был традиционный маршрут для прогулок и занятий скандинавской ходьбой, который пролегал через пустыри с неровным рельефом. Спустя два дня тело пенсионерки обнаружили в открытом колодце ливневой канализации Северного обхода Одинцово.
По версии полиции, пожилая женщина присела на край колодца, чтобы отдохнуть, а потом потеряла равновесие из-за головокружения. Признаков насилия на теле пенсионерки не обнаружено. Все обстоятельства происшествия правоохранительным органам ещё предстоит выяснить.
Как сообщал NEWS.ru, в феврале в воинской части под Выборгом в канализационном колодце обнаружили мумифицированное тело мужчины. Личность погибшего, который предположительно скончался около года назад, установить не удалось.
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