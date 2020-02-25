Полиция Санкт-Петербурга начала административное производство после сообщения из детской поликлиники, что пожилая женщина избила ребёнка.
Подробности инцидента
Согласно версии событий, изложенной самой пенсионеркой, мальчик некоторое время назад нанёс травму её внучке. Девочка после этого попросила встречать её после занятий. Бабушка решила пообщаться с родителями обидчика внучки, и в один из дней вместе с девочкой встретила мальчика у школьного крыльца. Однако он отказался звать родителей и попытался убежать. Тогда пенсионерка схватила школьника за рюкзак и сказала внучке ударить его, что та и исполнила.
Бабушка уверяет, что внучка лишь раз ударила мальчика по лицу, после чего тот вырвался и убежал, хотя результаты медосмотра противоречат этой версии. Административное производство в отношении пенсионерки возбуждено по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).
Ранее в феврале полиции Санкт-Петербурга пришлось разбираться с другим инцидентом в школе. Как писал NEWS.ru, воспитательницу группы продлённого дня из 540-й гимназии избила мать одной из второклассниц за сделанное дочери замечание.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен