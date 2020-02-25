https://static.news.ru/photo/ee6d8c50-57b5-11ea-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга начала административное производство после сообщения из детской поликлиники, что пожилая женщина избила ребёнка.

Подробности инцидента приводят «Невские новости». Восьмилетний мальчик самостоятельно явился в медицинское учреждение и рассказал, что у входа в школу его избила бабушка одноклассницы. Медики зафиксировали ушибы на голове и теле ребёнка и в удовлетворительном состоянии отпустили его домой.

Согласно версии событий, изложенной самой пенсионеркой, мальчик некоторое время назад нанёс травму её внучке. Девочка после этого попросила встречать её после занятий. Бабушка решила пообщаться с родителями обидчика внучки, и в один из дней вместе с девочкой встретила мальчика у школьного крыльца. Однако он отказался звать родителей и попытался убежать. Тогда пенсионерка схватила школьника за рюкзак и сказала внучке ударить его, что та и исполнила.

Бабушка уверяет, что внучка лишь раз ударила мальчика по лицу, после чего тот вырвался и убежал, хотя результаты медосмотра противоречат этой версии. Административное производство в отношении пенсионерки возбуждено по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Ранее в феврале полиции Санкт-Петербурга пришлось разбираться с другим инцидентом в школе. Как писал NEWS.ru, воспитательницу группы продлённого дня из 540-й гимназии избила мать одной из второклассниц за сделанное дочери замечание.