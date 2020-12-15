Пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей в ресторане Москвы

https://static.news.ru/photo/b629b200-3ec4-11eb-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Пенсионера Федеральной службы безопасности обокрали в московском ресторане на 1,2 млн рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

42-летний пенсионер ФСБ обратился в полицию вечером 14 декабря. Он рассказал, что его ограбили в ресторане на Чистопрудном бульваре столицы, куда он зашёл пообедать.

При мужчине была кожаная сумка с 1,2 млн рублей. Её он поставил на соседний стул. Завершив трапезу, пенсионер ФСБ обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями. Денег в ней уже не было. Установленные в ресторане камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который украл содержимое, передаёт РИА Новости.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время преступника разыскивают полицейские.

Ранее заслуженную артистку России Ольгу Анохину обворовали в одной из клиник Москвы. Злоумышленники воспользовались тем, что палата, из которой её повезли в операционную, осталась открытой. У актрисы украли мобильный телефон и пять тысяч рублей. Общая стоимость похищенного оценивается в 19 тысяч. В заявлении, которое артистка подала в полицию, она оценила ущерб как значительный. Пропажу Анохина обнаружила лишь четыре часа спустя, когда вернулась после операции в палату. Какое именно медицинское вмешательство ей потребовалось, не уточняется, писал NEWS.ru.