Пенсионер в Москве устроил в квартире склад патронов

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При взрыве в жилом доме в центре французского города Бордо пострадали по меньшей мере три человека. Насколько тяжёлые ранения получили пострадавшие, не указывается.

Пожарные, полиция и экстренные службы продолжают поиски людей, которые могли оказаться в зоне поражения взрыва. Отмечается, что местонахождение двух человек остаётся неизвестным, сообщает BFMTV со ссылкой на представителей пожарной службы...