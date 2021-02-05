Пенсионер в Москве устроил в квартире склад патронов

Силовики задержали на северо-западе Москвы 62-летнего пенсионера. В его квартире на улице Народного Ополчения был обнаружен склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова.
32 изъятых патрона калибра 9×18 мм подходят для пистолета Макарова, 20 патронов калибра 7,62×54 — штатные боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию. Всего было изъято 52 предмета, похожих на боеприпасы.
Все патроны пригодны для производства выстрелов, — пояснили в Главном управлении МВД России.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый мужчина находится под подпиской о невыезде.
Как писал NEWS.ru, ранее силовики обнаружили в квартире 44-летнего мужчины на северо-западе Москвы оружейный склад. В полицию обратилась его 71-летняя мать. Мужчина в своей комнате стрелял по различным предметам. У него изъяли четыре изменённых огнестрельных единицы оружия, в числе которых пистолеты Макарова, Стечкина и ТТ. Также у мужчины нашли травматический пистолет с просроченной лицензией, банки с порохом и более 200 патронов.