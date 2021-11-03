В Перми найдены убитыми пенсионер, его супруга и внук

В Перми 75-летний мужчина убил жену и внука, после чего покончил с собой. Их тела накануне обнаружила вернувшаяся домой дочь. Следователи возбудили уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

3 ноября 2021 года в Кировском районе города Перми в одной из квартир по улице Невского вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера. По данному факту следователем СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят судебные экспертизы и допрашивают свидетелей происшествия, чтобы установить все обстоятельства преступления.

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