Учительница начальных классов заклеила рты шумевшим на уроке второклассникам скотчем в городе Волжский Волгоградской области. Происшествие случилось в школе № 37, наказанию подверглись семь учеников.
Об инциденте стало известно со слов детей, так педагог наказала тех, кто мешал ей вести урок. Родители написали жалобу директору школы и сообщили о случившемся в соцсетях,
Администрация учебного заведения проводит проверку данного факта, педагог тем временем ушла на больничный. В мэрии осведомлены о происшествии, но с выводами не спешат.
Нужно опросить учеников, родителей, педагога, провести педсовет. Сейчас выясняется, имел ли место факт, — цитирует издание представителя городской администрации.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор школы № 2 города Палласовка (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки.
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