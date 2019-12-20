https://static.news.ru/photo/996be960-236f-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Учительница начальных классов заклеила рты шумевшим на уроке второклассникам скотчем в городе Волжский Волгоградской области. Происшествие случилось в школе № 37, наказанию подверглись семь учеников.

Об инциденте стало известно со слов детей, так педагог наказала тех, кто мешал ей вести урок. Родители написали жалобу директору школы и сообщили о случившемся в соцсетях, сообщает «Блокнот Волжский».

Администрация учебного заведения проводит проверку данного факта, педагог тем временем ушла на больничный. В мэрии осведомлены о происшествии, но с выводами не спешат.

Нужно опросить учеников, родителей, педагога, провести педсовет. Сейчас выясняется, имел ли место факт, — цитирует издание представителя городской администрации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор школы № 2 города Палласовка (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки.