Павильон «Главкино» Эрнста и Бондарчука горит в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ca839e1c-f24a-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Декорации на открытом воздухе загорелись в павильоне «Главкино» на 26-м километре Новорижского шоссе под Москвой. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

На месте происшествия работают 10 единиц техники и 34 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. В 05:41 произведена ликвидация открытого горения, дальнейшая информация уточняется. Информации о погибших и пострадавших нет.

Кинотелевизионная компания «Главкино» принадлежит генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и режиссёру Фёдору Бондарчуку.

Горящие декорации сняли на видео очевидцы, сообщает Пятый канал. На кадрах видны полыхающие павильоны, затем слышен взрыв. По неофициальной информации, декорации загорелись во время съёмок фильма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое погибли при возгорании в жилом доме Зеленограда. Очаг возгорания находился в квартире на девятом этаже многоэтажки.