https://static.news.ru/photo/a3485740-dbb5-11e9-834f-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актёр Павел Устинов освобождён из СИЗО по решению Московского городского суда, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в уголовно-исполнительной системе.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Об освобождении Устинова из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

Как писал News.ru, мама актёра Павла Устинова Татьяна назвала победой решение суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.