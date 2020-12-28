Патрульный Ан-74 направился в район затопления траулера в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/b82fe448-499b-11eb-aed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Патрульный самолёт Ан-74 вылетел из Красноярска в район затопления траулера «Онега» в Баренцевом море для проведения поисковых работ.

По словам представителя экстренных служб, самолёт с группой спасателей вылетел на место в 03:44 мск. Всего в поисковых работах на месте происшествия принимают участие около 200 человек и девять единиц техники, передаёт РИА Новости.

Траулер затонул вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём стало известно утром 28 декабря. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин. По их словам, они были свидетелями гибели матроса Юрия Шевцова, а о судьбе остальных членов экипажа ничего не знают.

Как писал NEWS.ru, в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» найдены три спасательных круга. Членов экипажа траулера спасателям обнаружить не удалось.

Ранее президент Владимир Путин направил телеграмму губернатору Мурманской области Андрею Чибису, в которой попросил передать соболезнования семьям рыбаков, погибших при затоплении траулера.