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Один человек пострадал при пожаре в квартире в Коломне. Возгорание произошло в доме 43 по ул. Астахова.

Прибывшие пожарные возгорание ликвидировали. Для тушения пожара были привлечены 11 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Ранее NEWS.ru сообщал, что трое мужчин и одна...