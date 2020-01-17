Пассажиров лайнера Airbus A320neo авиакомпании S7, который не смог вылететь из Новосибирска во вьетнамский курорт Камрань из-за возгорания двигателя, отправили в пункт назначения резервным бортом.
Самолёт вылетел в Камрань в 12:30 (08:30 мск),
По факту инцидента Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей.
Как писал NEWS.ru, экипаж Airbus A320neo не смог запустить двигатель лайнера с первого раза. При повторном запуске в нём загорелось топливо. На борту самолёта находилось свыше 200 пассажиров. Все они были эвакуированы. Никто не пострадал.
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