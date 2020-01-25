https://static.news.ru/photo/0d2302f4-3f4e-11ea-9551-fa163e074e61_660.jpg Яхта Wesipruul Фото: скриншот Rene Hüvonen/youtube.com

Группа туристов отправилась на яхте гражданина Эстонии Кристо Кеэпа на остров Тенерифе. По ходу плавания путешественники заметили в океане плескающиеся упакованные ящики с написанными на них номерами и буквами.

Коробки подняли на борт. Далее выяснилось, что внутри ящиков было почти полтонны гашиша.

Одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем. Я сразу сообщил о находке местной полиции. На место прислали вертолёт, — передаёт слова капитана яхты эстонская газета Postimees.

Сотрудники правоохранительных органов допросили пассажиров и самого Кеэпа, затем забрали коробки с наркотиками. Капитан отмечает, что давно ходит на яхте до Тенерифе, но такой находки у него раньше не было.

В настоящее время информация о происхождении ящиков с гашишем отсутствует.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали с поличным мужчину из Брянска при попытке сбыть запрещённые вещества. В ходе последующего обыска в его квартире было обнаружено ещё 30 килограммов наркотиков.