Происшествия

Пассажиры «Уральских авиалиний» вылетели из Пулково после аварии

16:38, 14 июня 2020 20
Фото: uralairlines.ru

Пассажиры самолёта «Уральских авиалиний», который столкнулся с воздушным судном авиакомпании S7, вылетели из петербургского аэропорта Пулково в Калининград.

В место назначения их доставит резервное воздушное судно. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», передаёт ТАСС.

В 15:47 (мск) пассажиры рейса U6-391 вылетели из Санкт-Петербурга в Калининград на резервном воздушном судне. Прибытие в Калининград планируется в 16:10 (местного времени), — говорится в сообщении.

14 июня в аэропорту Пулково произошло касательное столкновение двух самолётов. В результате никто не пострадал. Разлива топлива также не произошло. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что городская сеть информирования «Мегаполис» опубликовала кадры из петербургского аэропорта Пулково после столкновения двух пассажирских лайнеров.

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