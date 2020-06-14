Пассажиры «Уральских авиалиний» вылетели из Пулково после аварии

https://static.news.ru/photo/a682effc-ae45-11ea-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: uralairlines.ru

Пассажиры самолёта «Уральских авиалиний», который столкнулся с воздушным судном авиакомпании S7, вылетели из петербургского аэропорта Пулково в Калининград.

В место назначения их доставит резервное воздушное судно. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», передаёт ТАСС.

В 15:47 (мск) пассажиры рейса U6-391 вылетели из Санкт-Петербурга в Калининград на резервном воздушном судне. Прибытие в Калининград планируется в 16:10 (местного времени), — говорится в сообщении.

14 июня в аэропорту Пулково произошло касательное столкновение двух самолётов. В результате никто не пострадал. Разлива топлива также не произошло. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что городская сеть информирования «Мегаполис» опубликовала кадры из петербургского аэропорта Пулково после столкновения двух пассажирских лайнеров.