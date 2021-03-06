Пассажиры рейса до Новосибирска привязали неадекватную женщину к креслу

https://static.news.ru/photo/5bf2eab8-7f0b-11eb-a5ce-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/utsibfo

Пассажирам и бортпроводникам самолёта, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу неадекватную женщину. Как выяснилось впоследствии, она находилась под воздействием синтетических наркотиков, в чём призналась сама, находясь в отделении. Об этом журналистам в воскресенье, 7 марта, сообщили представители сибирского управления на транспорте МВД РФ.

Сообщение в полицию о необходимости взойти на борт правоохранителям поступило из аэропорта Толмачёво. Как отмечалось, участие силовиков потребовалось в связи с неадекватным поведением одной из пассажирок. Как выяснилось, через 15 минут после взлёта 39-летняя женщина встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. Она была сильно дезориентирована в пространстве и не реагировала на замечания. Пассажирка могла причинить вред себе и окружающим, поэтому бортпроводникам и другим летевшим этим рейсом гражданам пришлось привязать её к креслу при помощи скотча и верёвки. Так женщина под наркотиками и провела остаток полёта.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения, — передаёт сообщение РИА Новости.

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