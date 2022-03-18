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Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Сочи

11:05, 18 марта 2022
Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Сочи Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Сочи перед вылетом загорелся пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines. Инцидент произошёл во время противообледенительной обработки воздушного судна. Лайнер готовился вылететь в Оренбург, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

При подготовке к противообледенительной обработке воздушного судна рейса N4048 по маршруту Сочи — Оренбург авиакомпании Nordwind произошло возгорание в двигателе. Рейс был отложен, — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров высадили из лайнера и вернули в терминал, где им предоставили горячее питание и воду. Позднее они вылетели в Оренбург резервным бортом.

12 марта пассажирский самолёт Airbus, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Самолёт снизился до 6,5 тысячи метров, а некоторое время спустя благополучно приземлился в пункте назначения. Причина подачи сигнала не называлась.

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