Пассажирский самолёт подал сигнал тревоги в небе над Москвой

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, вылетевший из Москвы в Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается в Шереметьево. Об этом пишут «Известия» в своём Telegram-канале.

Причиной возврата самолёта в Шереметьево стал отказ датчика системы управления, сообщил источник. Данные уточняются.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки самолёта в Энгельсском районе Саратовской области пилот получил травму и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

По имеющимся данным, двухместный гидросамолёт совершил жёсткую посадку на Волгу, откуда его достали самостоятельно. Сообщений об авиапроисшествии в оперативные службы не поступало. При этом в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что воздушное судно в результате инцидента оказалось частично разрушено. Личность пилота устанавливается. Также в прокуратуре уточнили, что жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Бриз».