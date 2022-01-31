Самолёт с неисправной тормозной системой сел в Шереметьево

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Массовая драка мигрантов, предположительно из Таджикистана, произошла на юге Москвы. В отделения полиции доставлены 66 вероятных нарушителей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Вчера вечером в Востряковском проезде произошла массовая драка, предположительно, граждан Таджикистана с применением травматического оружия. В конфликте участвовали около 15 человек. В полицию доставлены 66 человек, подозреваемых в участии в...