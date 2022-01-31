Самолёт с неисправной тормозной системой сел в Шереметьево
Сергей Князев
Сергей Князев
14:31, 31 января 2022
Фото: Nordwind Airlines
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Пассажирский Airbus А320, следовавший по маршруту Краснодар — Москва со сработавшим датчиком неисправности тормозной системы совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. По данным из открытых источников, самолёт находился в воздухе чуть менее двух часов и не менял курс.
Самолёт, [следовавший] рейсом Краснодар — Москва, совершил благополучную посадку. Причина, по которой сработал датчик, устанавливается,— сказал собеседник агентства.
Ранее при взлёте на взлётно-посадочной полосе был остановлен рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. Такое решение принял экипаж самолёта, пассажиров решено было доставить в столицу другим рейсом. Причины происшествия выясняет Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Предположительно, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, обнаруженная при рулении.