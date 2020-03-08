https://static.news.ru/photo/53e27ac8-61e8-11ea-aefb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт SSJ, вылетевший около 11:00 из Москвы в Ростов-на-Дону, вынужден вернуться в аэропорт отбытия — Шереметьево.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, вскоре после взлёта на воздушном судне сработал датчик неисправности. Экипаж самолёта принял решение прервать полёт и совершить экстренную посадку. В настоящий момент SSJ-100 готовится к приземлению и вырабатывает остатки топлива. Информация о том, какой авиакомпании принадлежит воздушное судно, уточняется.

Аналогичное происшествие случилось в Шереметьево 5 марта. Как писал NEWS.ru, экипаж направлявшегося в Дубай Airbus A330 принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Экстренная посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.