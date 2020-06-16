Пассажирский борт экстренно сел в Перми из-за неисправности

https://static.news.ru/photo/e66cd5e4-b069-11ea-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми. Как сообщили в экстренных службах, незадолго до посадки командир борта сообщил о технической неисправности на борту.

Самолёт приземлился благополучно. Пострадавших нет, — сообщил источник ТАСС.

По данным агентства, на борту было 45 пассажиров и 5 членов экипажа. В настоящее время лайнер осматривают технические службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее легкомоторный самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель. Лётчик совершал квалификационный полёт. Всего в кабине находились два инструктора. На место ЧП выехала следственная группа. Камская транспортная прокуратура проводит проверку, писал NEWS.ru.