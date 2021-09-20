Пассажирский автобус сгорел на севере Москвы

На Дмитровском шоссе в Москве полностью сгорел электробус. Однако были ли там люди в этот момент, пока неизвестно. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя. Видео с горящим электробусом и моментом его тушения телеканалу «360» прислал очевидец.

Электробус загорелся возле дома 157 по Дмитровскому шоссе. Были ли там люди в момент пожара, пока неизвестно, — рассказал очевидец

В свою очередь, в департаменте транспорта рассказали, что возможной причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя. В качестве ещё одного варианта случившегося рассматривается человеческий фактор.

Батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована, — отметили в департаменте транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что семь человек получили травмы в ДТП с междугородним автобусом в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь. Автобус попал в ДТП в 20 километрах от Кропоткина в сторону Тбилисского района. Пострадавшие пассажиры госпитализированы.

Также в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей, произошедшем в Мичуринском районе Тамбовской области, пострадали восемь человек. Одна женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальным помощь была оказана на месте.