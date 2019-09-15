https://static.news.ru/photo/f71cebd2-d779-11e9-b4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четыре человека пострадали в результате ДТП под Вологдой. Там рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Вологодской области.

Автобус следовал по маршруту Вытегра — Череповец. Всего в транспортном средстве находились 20 человек. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать с подозрением на черепно-мозговую травму. Ещё трое получили незначительные ушибы и были обслужены на месте, отмечает ТАСС .

Ранее News.ru писал о крупной аварии с участием автобуса под Ярославлем, жертвами которой стали семь человек. ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.