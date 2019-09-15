Четыре человека пострадали в результате ДТП под Вологдой. Там рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Вологодской области.
Автобус следовал по маршруту Вытегра — Череповец. Всего в транспортном средстве находились 20 человек. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать с подозрением на черепно-мозговую травму. Ещё трое получили незначительные ушибы и были обслужены на месте, отмечает
Ранее News.ru писал о крупной аварии с участием автобуса под Ярославлем, жертвами которой стали семь человек. ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.