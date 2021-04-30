Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровске, есть жертвы

https://static.news.ru/photo/32c333d2-a9e0-11eb-9f3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на участке дороги Лидога — Ванино.

На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Ещё свыше 10 ранены, — рассказал собеседник агентства.

В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ДТП.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса на бок.

Подробности происшествия устанавливаются.