Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровске, есть жертвы

Два человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По имеющимся данным, инцидент
На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Ещё свыше 10 ранены, — рассказал собеседник агентства.
В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ДТП.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса на бок.
Подробности происшествия устанавливаются.