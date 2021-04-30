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Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровске, есть жертвы

21:04, 30 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на участке дороги Лидога — Ванино.

На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Ещё свыше 10 ранены, — рассказал собеседник агентства.

В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ДТП.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса на бок.

Подробности происшествия устанавливаются.

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