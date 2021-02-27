Пассажирские поезда задержаны из-за схода вагонов в Амурской области

Движение четырёх пассажирских поездов нарушено из-за схода с рельс десяти вагонов с углём в Амурской области. Происшествие случилось на перегоне Большая Омутная — Сгибеево в Сковородинском районе.
Семь вагонов опрокинулись, движение застопорено в обоих направлениях,
Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы экологической безопасности тоже. Население информируют об изменении графика движения поездов. Ликвидируют последствия аварии свыше 20 единиц техники и более 60 человек. К работам привлечены два аварийно-восстановительных поезда.
По информации Забайкальской железной дороги,
Ранее NEWS.ru сообщал, что авария в центре России повлияла на график движения поездов из Нового Уренгоя в Москву. Из-за сошедших с рельсов вагонов задерживаются четыре пассажирских состава.