Пассажирские поезда задержаны из-за схода вагонов в Амурской области

https://static.news.ru/photo/4404bfe6-7973-11eb-8b04-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 28.mchs.gov.ru

Движение четырёх пассажирских поездов нарушено из-за схода с рельс десяти вагонов с углём в Амурской области. Происшествие случилось на перегоне Большая Омутная — Сгибеево в Сковородинском районе.

Семь вагонов опрокинулись, движение застопорено в обоих направлениях, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пассажиров обещают обеспечить бесплатным питанием в случае задержки поезда свыше четырёх часов.

Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы экологической безопасности тоже. Население информируют об изменении графика движения поездов. Ликвидируют последствия аварии свыше 20 единиц техники и более 60 человек. К работам привлечены два аварийно-восстановительных поезда.

По информации Забайкальской железной дороги, задержаны два пассажирских поезда: № 61 Владивосток — Москва, № 7 Владивосток — Москва. Отменены пригородные поезда № 6234 сообщением Ерофей Павлович — Сковородино и № 6235 сообщением Сковородино — Ерофей Павлович. Пассажиров пригородных поездов доставляют до мест назначения на автобусах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авария в центре России повлияла на график движения поездов из Нового Уренгоя в Москву. Из-за сошедших с рельсов вагонов задерживаются четыре пассажирских состава.