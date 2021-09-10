Пассажиров освободили из салона самолёта, упавшего под Иркутском

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Четыре человека погибли и пятеро получили травмы при падении самолёта L-410 в реку Киренгу в Иркутской области. Погиб пилот, а также двое мужчин и женщина, рассказал губернатор области Игорь Кобзев, сообщает ТАСС.

Спасатели добрались до места крушения, идёт эвакуация пассажиров. Всего в самолёте было два пилота и 14 пассажиров. На их спасение направлены почти 50 человек и 10 единиц техники. Самолёт L-410...