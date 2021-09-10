Пассажиров освободили из салона самолёта, упавшего под Иркутском

Спасатели закончили работу по освобождению людей из упавшего в Иркутской области самолёта L-410. Они были зажаты в корпусе воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Агентство
Самолёт, летевший по маршруту Иркутск — поселок Казачинское не долетел до пункта назначения четыре километра.
Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточнённой информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли, — рассказали в МЧС.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли и пятеро получили травмы при падении самолёта L-410 в реку Киренгу в Иркутской области. Погиб пилот, а также двое мужчин и женщина, рассказал губернатор области Игорь Кобзев. Всего в самолёте было два пилота и 14 пассажиров.