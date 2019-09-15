https://static.news.ru/photo/9b142200-d7bb-11e9-823c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossiya_airlines/instagram.com

Двух пассажирок самолёта, летевшего из Симферополя в Москву, задержали за драку на борту авиалайнера. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Полицейские в Шереметьево задержали двух пассажирок рейса FV 6142 Симферополь — Москва, которые устроили драку на борту воздушного судна, — сообщил источник АГН « Москва ».

Указанный рейс совершил посадку в 14:24.

Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.