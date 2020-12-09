Пассажирка родила на станции московской подземки

Полицейские и сотрудники Московского метрополитена 9 декабря приняли роды у женщины.
Ребёнок появился на свет на станции «Электрозаводская». На опубликованных кадрах с места событий видно, как сотрудница правоохранительных органов держит укрытого от холода новорождённого на руках, а сотрудники подземки оказывают помощь роженице. Видео
Подробностей о состоянии матери и ребёнка нет.
Ранее жительница карельского города Олонец рассказала, что родила в антисанитарных условиях в автомобиле скорой помощи, так как ей отказали в принятии родов в двух больницах. По словам женщины, её сначала привезли на скорой помощи в больницу Олонца, но гинеколог отказалась принимать роды по неизвестной причине, писал NEWS.ru.