https://static.news.ru/photo/59e2306e-36d0-11ea-9181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Воронежа выбросила из купе 10-месячную дочь. Инцидент произошёл в поезде, следующем из Симферополя в Москву.

Как сообщает РБК, женщину в пути сопровождал её сожитель и старшая дочь, которой исполнилось семь лет. Будучи в нетрезвом состоянии, пассажирка вынесла из купе младшую дочь и бросила её на лестницу между этажами вагона. В итоге семью сняли с поезда на станции Крымская. По факту инцидента сотрудники полиции составили административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Малышку отправили в районную больницу, старшую временно поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что лейтенант полиции Наиль Исламов спас в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку из рук матери, которая пыталась выбросить её в окно. Сообщается, что женщина таким образом хотела сделать из своей дочери «ангела».