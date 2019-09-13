https://static.news.ru/photo/b08737b8-d521-11e9-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина упал на рельсы под приближающийся поезд на станции метро «Алтуфьево». Происшествие случилось 12 сентября в 7:15 утра на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метро.

Мужчина упал в спасательный желоб, расположенный между рельсов. Поезд по инерции накрыл пассажира, сообщает агентство «Москва».

Сотрудники полиции, дежурившие на станции метро, вызвали скорую помощь. Мужчина остался жив, его подняли на платформу и передали медикам для оказания помощи.

Ранее News.ru сообщал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.