Мужчина упал на рельсы под приближающийся поезд на станции метро «Алтуфьево». Происшествие случилось 12 сентября в 7:15 утра на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метро.
Мужчина упал в спасательный желоб, расположенный между рельсов. Поезд по инерции накрыл пассажира,
Сотрудники полиции, дежурившие на станции метро, вызвали скорую помощь. Мужчина остался жив, его подняли на платформу и передали медикам для оказания помощи.
Ранее News.ru сообщал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.