В Сети появилось видео ЧП с самолётом авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Кадры с загоревшимся двигателем лайнера опубликовал в соцсети «ВКонтакте» один из пассажиров рейса, следующего в Камрань.
Инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво 17 января. При попытке запустить двигатель лайнера в нём загорелось топливо. На борту самолёта находилось свыше 200 пассажиров. Все они были эвакуированы. Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной возгорания двигателя самолёта в аэропорту Новосибирска могло стать скопление авиатоплива в выхлопной системе. Такие выводы по итогам проверки сделали следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен