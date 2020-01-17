https://static.news.ru/photo/b4acd202-39d1-11ea-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео ЧП с самолётом авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Кадры с загоревшимся двигателем лайнера опубликовал в соцсети «ВКонтакте» один из пассажиров рейса, следующего в Камрань.

Инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво 17 января. При попытке запустить двигатель лайнера в нём загорелось топливо. На борту самолёта находилось свыше 200 пассажиров. Все они были эвакуированы. Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной возгорания двигателя самолёта в аэропорту Новосибирска могло стать скопление авиатоплива в выхлопной системе. Такие выводы по итогам проверки сделали следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.