https://static.news.ru/photo/1d1e792a-36a9-11ea-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир летевшего из Красноярска в Москву самолёта Екатерина Рукавичникова рассказала подробности вынужденной посадки в Перми.

По её словам, примерно через два часа полёта одному из пожилых пассажиров стало плохо. На помощь пришли стюардессы, которые надели на него маску и измерили давление.

Ещё через минут 20 после этого спросили, есть ли на борту врач, но поскольку его на борту не оказалось, а откачать пассажира не получилось, объявили, что садимся в Перми, — уточнила женщина.

Она отметила, что сразу после приземления в салон пришли врачи, которые на протяжении примерно двух часов проводили необходимые манипуляции, а после решили госпитализировать пассажира, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что член экипажа лайнера A320, принадлежащего авиакомпании Finnair, выпал из припаркованного самолёта в аэропорту Хельсинки.