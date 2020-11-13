Пассажир погиб под колёсами поезда на станции «Беломорская» в Москве

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На станции «Беломорская» Московского метрополитена пассажир упал под колёса прибывающего поезда и погиб на месте, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, ЧП произошло на платформе, куда прибывают поезда, движущиеся по направлению из центра, сообщает ТАСС.

На станции метро «Беломорская» на жёсткий путь под прибывающий из центра поезд упал человек, он погиб, — приводит агентство слова источника.

Как сообщал NEWS.ru, в московском метро случаи падения людей на рельсы происходят регулярно. Как правило, сотрудники метрополитена стараются немедленно снять напряжение с контактного рельса, прикосновение к которому нередко оборачивается для упавших трагедией ещё до прибытия поезда.

В метрополитене напоминают, что при падении на рельсы необходимо оценить обстановку и своё положение, после чего либо остаться лежать неподвижно в специальном углублении между рельсами, либо добежать до лестницы в начале платформы, чтобы выбраться с путей.