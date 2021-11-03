Пассажир поезда ранил полицейского на станции в Туле

Пассажир поезда, который следовал из Москвы в Адлер, ранил из огнестрельного оружия полицейского. Сотрудник правоохранительных органов пытался в этот момент уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, ночью 6 ноября в полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва — Адлер о том, что один из пассажиров ведёт себя неадекватно и требуется наряд полиции.

К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина — житель Ставрополя 1977 года рождения — закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвёл выстрел из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку, — говорится в сообщении.

Полиция оцепила вагон, пассажиры были эвакуированы на безопасное расстояние. Злоумышленник отказался добровольно покинуть купе и вскоре был задержан. На помощь полиции прибыли бойцы Росгвардии. Среди пассажиров пострадавших нет. Проводится расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что руководитель проекта «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев считает, что любители выпить и подебоширить в поездах должны попадать в чёрный список. Данная мера поможет снизить количество «нежелательных» пассажиров и облегчить проводникам их работу, считает он.